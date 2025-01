Sculptura chi admonischa e fa spranza

Cristina Waldburger chi viva a Sent ha creà üna sculptura da lain chi renda attent al sfrüttamaint da la terra cul giavüsch d’avair chüra da quella. La sculptura as rechatta illa baselgia San Geer a Scuol ed es gnüda preschantada cun ün cult divn in dumengia passada.