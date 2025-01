Zwischen 4 Uhr und 5 Uhr kollidierte auf der Engadinerstrasse vor dem Testakreisel ein Personenwagen mit einem Kandelaber. Die lenkende Person fuhr ohne den Schaden zu melden mit dem beschädigten Auto noch rund achthundert Meter in Richtung Bahnhof St. Moritz weiter. Dort liess sie das Fahrzeug auf der Hauptstrasse stehen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Personen, welche Beobachtungen zu diesem Verkehrsunfall machen können. Diese wenden sich bitte an den Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell in Samedan unter der Telefonnummer 081 257 76 80. (kapo)