Kunstmaler Rudolf Mirer ist verstorben

Der Bündner Kunstmaler Rudolf Mirer ist am Sonntag 88-jährig verstorben. Mirer wurde 1937 in Chur geboren, lebte und arbeitete von 1964 bis 1995 in Zernez und später in Obersaxen. Mit seinem ganz eigenen künstlerischen Stil bewegte er sich geschickt zwischen Abstraktion und Heimatverbundenheit.