Man habe es in der Vergangenheit versäumt, die eigene Geschichte aufzuarbeiten und es sei an der Zeit, das Versäumte nachzuholen, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde St.Moritz. Martin Berthod freue sich als Präsident der Olympia-Bobbahn St. Moritz-Celerina darüber, dass anlässlich des IBSF Bob Welt Cups eine so grosse Zahl an ehemaligen Bob- und Skeleton-Persönlichkeiten der Einladung zur Aufnahme von neuen Mitgliedern in die Hall of Fame gefolgt sind: «Wer Aufnahme in diesen illustren Kreis findet, hat sehr viel für den Schweizer und internationalen Bobsport geleistet».



Und so waren sie alle da: Erich Schärer (Aufnahme Hall of Fame 2023), neu Hans Hiltebrand, Ralph Pichler, Silvio Giobellina, aber auch die Vertreterinnen und Vertreter von erfolgreichen und sich für den Bob- und Skeletonsport engagierenden Persönlichkeiten, die bereits ihre letzte Bobfahrt angetreten haben. Auch der Präsident des Internationalen Bob- und Skeleton-Verbandes, Ivo Ferriani, freute sich «über die gemeinsam organisierte Feier zu Ehren der neunominierten Persönlichkeiten, die den Bob- und Skeletonsport in ihren Jahren massgeblich geprägt haben».



Feierlich aufgenommen wurden: Felix Endrich (Schweizer Bobsportler und Olympia 1948 Gold im Zweierbob), Fritz Feierabend (Schweizer Bobsportler, Weltmeister und Bob-Konstrukteur) , Eugenio Monti (Italienischer Bobfahrer und 6facher Olympia Medaillen-Gewinner sowie Pierre de Coubertin World Fair Play Award ), Sepp Benz (Schweizer Bobsportler, Olympiasieger, Weltmeister und Rennrodelfunktionär), Hans Hiltebrand (Schweizer Bobfahrer, Weltmeister, Trainer, Bob-Konstrukteur, Nachwuchs-Förderer), Ralph Pichler (Schweizer Bobfahrer, Weltmeister, Gewinner eines gesamten Medaillen-Satzes), Silvio Giobellina (Schweizer Bobfahrer, Olympia Medaillen-Gewinner, Weltmeister und Bob Konstrukteur), Ekkehard Fasser (Schweizer Bobfahrer, Olympia-Sieger, Leichtathlet und Vorstands-Mitglied Swiss Sliding), Hans Badrutt (Initiant und Förderer des heutigen Olympia Bob Runs St. Moritz Celerina mit Start im Kulmpark), Ermanno Gardella (Generalsekretär des Internationalen Bob & Skeleton-Verbandes IBSF) und Nico Baracchi (Einheimischer Cresta- und Skeletonfahrer sowie Bobpilot).



Medienmitteilung Gemeinde St. Moritz