In den nächsten drei Spieltagen kommt es dabei auch zu Direktbegegnungen. Am nächsten Samstag, 25. Januar, empfängt der EHC Samedan um 18.30 Uhr in Promulins den HC Zernez und kann diesen aus dem Rennen für den ersten Rang nehmen. Eine Woche später am 1. Februar spielt Zernez um 20 Uhr zu Hause gegen den HC Poschiavo und am Samstag, 8. Februar, kommt es in Le Prese um 20.00 Uhr zum Spitzenkampf HC Poschiavo – EHC Samedan.





In der Runde vom letzten Wochenende gab sich das Spitzentrio keine Blösse. Der EHC Samedan gestaltete das schwierige Auswärtsspiel in Bergün vor 130 Zuschauern mit 4:1 zu seinen Gunsten. Die Engadiner schufen die Vorentscheidung bereits im Startdrittel mit einem 3:1-Vorsprung, den sie im zweiten Abschnitt um ein Tor ausbauen konnten. Die letzten 20 Minuten endeten torlos.





Verfolger Poschiavo konnte sich im Heimspiel gegen den punktelosen Tabellenletzten CdH La Plaiv in Sachen Toren austoben. 14:0 (4:0, 5:0, 5:0) lautete das Schlussresultat für die Puschlaver vor 105 Fans in Le Prese. Leonardo Lanfranchi, Davide Sala und Marcello Raselli waren je dreifache Torschützen für die Einheimi­schen, die ihr Torverhältnis aufpolie­ren konnten.





Einen Kantersieg holte sich auch der HC Zernez vor knapp 100 Zuschauern gegen Hockey Bregaglia. 12:3 (3:0, 4:0, 5:3) lautete das Schlussverdikt zugunsten der Engadiner, die nach 49 Minuten bereits 12:0 führten, ehe die Bergeller innert 100 Sekunden noch etwas Resultatkosmetik betreiben konnten. In dieser Partie konnten sich auf Zernezer- Seite Fabrice Dias, Rui Filipe Olivera Rocha und Marino Denoth als dreifache Torschützen auszeichnen.





Die Skorerliste der 3.-Liga-Gruppe 2 Ostschweiz wird nach zehn von 14 Runden angeführt vom Zernezer Marino Denoth mit 31 Punkten, gefolgt von Leonardo Lanfranchi vom HC Poschiavo mit 29 und Fabrice Dias, Zernez mit 25 Punkten. (skr)