Mit der EP/PL an den Engadin Skimarathon

Der «Engadin Skimarathon» ist die grösste Breitensportveranstaltung der Schweiz. Seit 1969 laufen Tausende Teilnehmende am zweiten Sonntag im März, in diesem Jahr am 9. März, die Marathonstrecke von Maloja bis S-chanf. Für den diesjährigen Marathon hat die EP/PL fünf Starttickets verlost.