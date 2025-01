Erfolge für Snowboard-Junioren

Am international besetzten Junior Regional Cup in Samnaun gewannen die jungen Bündner Snowboarderinnen und Snowboarder im Parallelslalom die ersten Medaillen. Die Engadiner Nuri Mosca aus und Anja Frank fuhren bei den Junioren am zweiten Renntag am Sonntag jeweils auf den dritten Rang.