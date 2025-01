Spannender Slalom-Wettkampf

Bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Pistenverhältnissen fand am vergangenen Samstag in Pontresina das Slalomrennen der Kategorien U9 und U11 statt. Rund 130 junge Talente fuhren in drei Durchgängen um die besten Platzierungen.