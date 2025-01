Um 19.05 Uhr fuhr ein 22-Jähriger auf der Hauptstrasse von Plaun da Lej in Richtung Maloja, um zu sich nach Hause nach Italien zu gelangen. Nach der Örtlichkeit Plan di Mort rutschte am rechten Hang Schnee herunter. Aufgrund des dabei entstandenen Schneestaubs fuhr der Lenker zu weit nach rechts und sein Auto in den dortigen Schneewall. Dabei wurde es angehoben, überschlug sich auf das Dach und kam mitten auf der Strasse zum Stillstand. Der mittelschwer verletzte Lenker wurde vor Ort von einem Team der Rettung Oberengadin betreut und ins Spital nach Samedan transportiert.

(kapo)