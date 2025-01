Stephanie Jenal erlitt Knieverletzung

Stephanie Jenal aus Samnaun hat sich bei einem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt der Frauen in Garmisch- Partenkirchen am Samstag am Knie verletzt. Wie Swiss-Ski mitteilte, zog sich die 26-jährige Bündnerin einen Riss der Patellasehne zu.