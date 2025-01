Schnee, Sonne und hochklassiger Sport vereinten sich für das Jubiläum des Snow Polo Weltcups in St. Moritz. Der Finalsonntag begann mit Schneegestöber und verwandelte St. Moritz in ein Winterwunderland. Doch pünktlich zum Finalspiel riss der Himmel auf, und die Sonnenstrahlen brachen durch. Umgeben von Designer-Outfits, teuren Handtaschen und Hunden in Jäckchen, die wohl mehr kosteten als manches Outfit auf dem See, war das 40. Snow Polo ein funkelndes Event. Über den Köpfen der Ponys surrten Hubschrauber und wirbelten den frischen Schnee auf. Sie waren wegen des Langlauf-Weltcups im Einsatz, der ebenfalls an diesem Nachmittag stattfand. Die Langlauf-Damen und -Herren sausten in voller Fahrt am Rand des Spielfeldes vorbei. Man wusste gar nicht, wohin man schauen sollte. Einige Zuschauer eilten sogar hektisch zur anderen Seite des Sees, um das Rennen der Langlauf-Damen nicht zu verpassen.





Inneres Gold zählt

Auch zwischen den Spielen war für Unterhaltung auf dem Eventareal gesorgt. Die Kinder aus Silvaplana erfreuten beispielsweise mit einem Chalandamarz-Umzug und ihrem Gesang das Publikum. Eine Person fiel besonders auf in der Menschenmenge: Rafael Kaischke. Mit seiner Mission, Happiness zu verbreiten, sorgte er für Stimmung unter den Leuten. In eigener Sache schlenderte er durch die Menge und trug einen grossen QR-Code auf einem Papierblatt auf seiner Brust, der ihm die nötige Aufmerksamkeit sicherte. Sein Ziel: «Inneres Gold», also Freude und Leichtigkeit, zu verbreiten. Auf einem Holzpferd konnten die Besucherinnen und Besucher die eigenen Polokünste testen – wobei die meisten die Erfahrung machten, dass der Poloschläger schwerer ist, als gedacht und es kniffliger ist, den roten Ball zu treffen, als es bei den Profis aussieht. Das Spiel zwischen Flexjet und der World Polo League fand noch im Schneegestöber statt. Ein Polospieler stürmte auf das freie Tor zu. «What a finish!», rief der Speaker ins Mikrofon in Erwartung eines Tors – doch der Angriff wurde im letzten Moment von einem Gegner abgewehrt. «And now he has to go and ruin it for everyone...», scherzte der Speaker. Aber in der Schweiz ist man ja «nice and neutral», und so freuten sich die Zuschauer auch für die gegnerische Mannschaft.





Ein spannendes Finale

Besonders spannend war das Finale des 40. Snow Polo World Cup St. Moritz. The Kusnacht Practice sicherte sich gegen Aserbaidschan – The Land of Fire den Sieg mit einem packenden 5:4½. Auf den Tribünen wurde das Siegerteam gebührend gefeiert. Und die Spieler reckten ihre Schläger in die Luft und drehten ihre Ehrenrunde, während die Menge jubelte und ihnen ihren Triumph zollte.