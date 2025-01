Scuvrir ils stizzis da la litteratura rumauntscha indigena

As sfuondrer illa litteratura rumauntscha, que pussibiltescha l’exposiziun actuela i’l Museum Segl. Och auturas ed autuors indigens rumauntschs preschaintan poesias, raquints ed extracts d’ouvras prosaicas. Grazcha als texts tradüts in tudas-ch, as evra l’exposiziun sur il ravuogl rumauntsch oura.