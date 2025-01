Ladenleiterin Evelin Niggli freut sich zusammen mit ihrem Team, dass der «Laden des Jahres»-Pokal aus massivem Tessiner Granit in den kommenden Monaten in ihrem Laden stehen wird.





Um die von Volg jährlich verge­bene Auszeichnung «Laden des Jahres» zu erhalten, sind verschiedene Bewertungskriterien massgebend. Nebst dem Engagement der Mitarbeitenden wird auch die Frische der Produkte, die Umsatzentwicklung, das gepflegte Ladenbild sowie die Attraktivität des Sortiments und der Öffnungszeiten bewertet. Die Landwirtschaftliche Konsumgenos­sen­schaft (LKG) Oberengadin mit Sitz in La Punt Chamues-ch als Betreiberin des Volg Bever ist stolz auf diese Auszeichnung und bedankt sich bei Evelin Niggli und ihrem Team für ihre Leistung.





Die Übergabe des Preises, eine Granitskulptur und ein Diplom, erfolgte am vergangenen Donnerstag in Anwesenheit von Gemeindepräsidentin Selina Nicolay durch den Bereichsleiter Verkauf der Region Ost von Volg, Pius Meier, Winterthur, im Laden in Bever. (Einges.)