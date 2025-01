Filar e chantar illa stüva dal museum

Üna sairada nostalgica cun filar e chantar in cumpagnia da filunzas. Quai haja dat da giodair in sonda passada illa stüva dal Museum Engiadina Bassa a Scuol. Aita Dermont-Stupan da Sent e Paulin Nuotclà da Susch han pisserà per curturella cun artischanadi tradiziunal e chant popular.