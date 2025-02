Junioren-WM-Bronze für Isai Näff

Im ersten Sprintrennen der Junioren- und U23-WM im Italienischen Schilpario konnte Isai Näff aus Sent die Bronzemedaille gewinnen. Der 19-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr an der Junioren-WM in Planica mit Silber über zehn Kilometer klassisch mit Einzelstart eine Medaille gewonnen.