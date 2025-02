Adüna la prüma sonda da favrer vain festagià Hom Strom. Scolaras e scolars e la magistraglia as radunan il davomezdi a Plaz per til crear cun strom da sejel. Il strom vain elavurà in fuorma da cuas chi vegnan fixadas vi d’ün ün pilaster da nouv meter otezza. «Plajond sün ün latun infin ch’el es grondun«, haja nom illa seguonda strofa da la chanzun. Cur chi dvainta planet s-chür vain transportà l’hom strom sur la punt ota fin a Gurlaina. Là til implantan ils magisters e collavuratuors da cumün fin ch’el sta dret sü. Cull’ottavla battüda da l’ura da clucher vain l‘hom strom impizà da las scolaras ed ils scolars da la nouvavla classa, quist on eir cun agüd da l’ottavla classa. Impizà vain il strom cun bombas cha’ls giuvenils fan svessa cun sdratscha bognada in petrol. Il spectacul attira minhc’on ad ün grond public. L’origin da l’üsanza nun es documentà. I’s tratta dad ün’üsanza pajana, plücofacil dad ün cult dedichà al Dieu dal sulai cul böt d’avair üna buna racolta l’utuon. I’s disch cha plü lönch cha’l fö arda e plü buna cha la racolta dvantarà. Quist on ha ars il fö bundant üna mezz’ura, dimena bainquant plü lönch co oters ons.