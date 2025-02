Am Start zum Einzelrennen in der klassischen Technik waren am Vormittag 127 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Alterskategorien U8 bis U20 am Start. Am Nachmittag fanden dann noch die spannenden Staffelrennen in freier Technik mit insgesamt 40 Dreierteams statt. Diese Teams mussten aus Läuferinnen und Läufern unterschiedlichen Alters gebildet sein. Die Strecke auf der Zernezer Ebene war mit Crosselementen versetzt, welche den Rennverlauf auch für die Zuschauer noch attraktiver machten. Clubeigene Zeitmesschips sorgten für eine genaue Zeitmessung und faire, sportliche Bedingungen, für den ganzen Rest des gelungenen Langlauffestes mit spannenden Rennen, spielerischem Kräftemessen und gut organisierter Verpflegung, sorgten die Teilnehmenden verschiedenster Bündner Sportclubs, Begleiter und Zuschauer gleich selbst. Die Ranglisten gibts unter: www.cdssarsura.ch/jus2025.



Autor und Fotos: Jon Duschletta