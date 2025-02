Die Schweizer mussten sich im Final Italien geschlagen geben. Bronze ging an Schweden. Sowohl im Achtelfinal gegen Deutschland, als auch im Halbfinal gegen Titelverteidiger USA, sorgte der Samnauner Thomas Tumler für die Entscheidung und das Weiterkommen. Gegen Deutschland stellte Tumler sogar die Tagesbestzeit auf.



Zuletzt war die Schweiz an Grossanlässen dreimal in Folge leer ausgegangen im Teamwettkampf. Es ist die dritte Medaille an Weltmeisterschaften in dieser Disziplin nach Gold 2019 und Bronze 2007, beides in Are.