Für die Frauen gehen es Nadja und Marina Kälin an den Start, für die Männer Roman Alder und Noe Näff. Bei den Frauen wie auch bei den Männern wird Swiss-Ski an den Teamwettkämpfen (Staffel und Teamsprint) teilnehmen. Allfällige weitere Athletinnen und Athleten werden gemäss einer Medienmitteilung von Swiss-Ski nach den zurzeit laufenden U23-Weltmeisterschaften in Schilpario sowie dem Weltcup in Falun nachselektioniert. «Über die finale Besetzung der einzelnen Wettkämpfe entscheidet das Trainer-Team kurzfristig vor Ort», heisst es in der Mitteilung. Die WM findet vom 26. Februar bis am 9. März statt.

Medienmitteilung Swiss-Ski