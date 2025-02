Ün palc plain narramainta

La gruppa da teater Ratatuglia S-chanf preschainta quists dis darcho üna cumedgia teatrela. Quist an invida l’unica societed chi fo teater per puter il public da gnir in üna psichiatria – inua cha aristocratas, sociofobs e reporters obscens pisseran per üna saireda divertenta.