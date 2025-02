Die Piste am Corvatsch verlangte mit wechselhaften Sichtverhältnissen und weichem Untergrund einiges an Technik und Mut. «Es war grossartig zu sehen, wie die Kinder sich auf der schwierigen Strecke behauptet haben. Trotz der Bedingungen hatten sie jede Menge Spass – das war heute die Hauptsache», lobte die Wettkampfleitung.





Der Combi Race Speed, eine Mischung aus Riesenslalom- und Super-G-Elementen, verlangte von den Kindern höchste Präzision und Konzentration. Besonders die jüngsten Teilnehmenden der Kategorien U9 und U11 begeisterten die Zuschauer mit ihrem Engagement. «Die Kinder haben heute nicht nur mit sportlichen Leistungen überzeugt, sondern auch mit ihrem Teamgeist und ihrer Freude am Skisport. Es war ein Fest für den Nachwuchs», sagte Markus Dodier, OK-Präsident des Engadin Ski Cups.





Nach diesem spannenden Renntag am Corvatsch geht der Engadin Ski Cup in die nächste Runde am 15. März in Scuol. Die vollständigen Ranglisten können online unter www.engadin-ski-cup.ch eingesehen werden.





Die Siegerinnen und Sieger des Tages:

Kategorie U9:

• Mädchen: Battaglia Camilla

• Buben: Dudler Sébastian





Kategorie U11:

• Mädchen: Eggenberger Fay

• Buben: Murezin Michael





Kategorie U12:

• Mädchen: Henner Elisabeth

• Buben: Eggenberger Max





Kategorie U14:

• Mädchen: Crameri Lavinia

• Buben: Gammeter Gian Reto





Kategorie U16:

• Mädchen: Schmid-Iossberg Noemie

• Buben: Goldschneider Elija