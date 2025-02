Extrazüge der RhB

Die Eiskunstlaufgala «Art on Ice» gastiert am Freitag,14. und Samstag, 15. Februar in Davos. Nach den Shows profitieren die Besucherinnen und Besucher von einem Extrazug der Rhätischen Bahn. Für Engadinerinnen und Engadiner steht der Autoverlad Vereina zur Verfü­gung. Die letzte Abfahrt ab Selfranga ist um 23.50 Uhr.