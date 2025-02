Barcelona trifft Rumantschia

Im Rahmen der «Emna rumantscha» wird in Barcelona die sprachliche Nähe zwischen Catalán und Rätoro­manisch thematisiert. «Rompre el glaÇ - Rumper il glatsch» heisst die poetische Lesung, die am Dienstag, 18. Februar, in Barcelona stattfindet.