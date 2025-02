Bei seinem Debüt auf Schnee «Grosser Preis von St. Moritz» wird er von zahlreichen Fans begleitet, die ihm die Ehre erweisen und seinen beeindruckenden Karriereweg würdigen. Doch was hat es mit dem Hype um Woody auf sich? Woody Woods Geschichte begann nicht überaus vielversprechend. 2020 begann seine Jungpferdeausbildung, bei seinen ersten Rennen als dreijähriger war er «eher rückwärts schneller als vorwärts», erinnert sich sein Besitzer. Bis er mit den Worten «Woody, Woody, Woody!» angefeuert wurde.



Auf diese Rufe reagierte er prompt und steigerte sein Tempo spürbar. So entwickelte er sich zu einem der beliebtesten Rennpferde Deutschlands – mit einer eigenen Facebook-Fanpage und einem eigenen Lied aus der Feder der Musiker Keno & Combo, welches am Rennsonntag über die Lautsprecher des White-Turf-Geländes ertönen wird. Im Sattel sitzt beim Rennen am Sonntag sein Lieblingsjockey Andrea Ricupa. Der Italiener kommt aus Menfi in der Provinz von Agrigento/Sizilien und ist Auszubildender bei Trainer Andreas Suborics in Köln. Woodys treue Fans lassen es sich nicht nehmen, ihn bei diesem besonderen Moment zu begleiten. Zahlreiche Anhänger reisen mit nach St. Moritz, um ihn auf der Rennbahn anzufeuern und gebührend zu feiern. Geplant ist zudem ein Fantreffen, bei dem Erinnerungen ausge­tauscht und die gemeinsame Leidenschaft für diesen aussergewöhnlichen Galopper gefeiert werden.





Am kommenden Sonntag findet um 10.45 Uhr bei der Bühne im White-Turf-Eventgelände das Fantreffen statt. Alle Fans sind herzlich willkommen – und an die kleinen Woody-Fans werden Woody-Wood-Fähnchen sowie kleine Bücher über Woody Wood als Erinnerung verteilt. Das nächste Rennen unter Beteiligung von Woody Wood findet am Sonntag, 16. Februar, um 12.50 Uhr statt. (Einges.)