Abgeschla­gen am Tabellenende ist der punktelose CdH La Plaiv. Gruppensieger ist der EHC Samedan, welcher Finalspiele in der Ostschweiz bestreiten darf. Bei Redaktionsschluss war der Spielplan noch nicht offiziell bekannt. In der letzten Meisterschaftsrunde vom letzten Wochenende gab es einige bemerkenswerte Spielverläufe. Der CdH La Plaiv vermochte beim 1:8 gegen den HC Albula während 45 Minuten die Partie resultatmässig ausgeglichen zu halten, ehe der Einbruch kam respektive die Albulataler innert zwei Minuten vier Treffer erzielten. Gruppensieger EHC Samedan hingegen machte im Nachbarschaftsderby gegen Celerina schon in den ersten 20 Minuten mit sechs Toren alles klar. Nach fünf Minuten stand die Partie bereits 3:0, am Schluss siegten die Samedner mit 7:1 Toren. Der HC Zernez gewann zu Hause vor 112 Zuschauern gegen Silvaplana-Sils mit 5:1-Toren. Den Gästen gelang der Ehrentreffer nach 52 Minuten beim Stande von 3:0. Schliesslich kam es in Vicosoprano vor 158 Fans (gemäss Spielrapport des Verbandes) zu einem resultatmässig turbulenten Spiel. Nach zwei Dritteln führte Bregaglia gegen Poschiavo mit 3:2 Toren, ehe die Bergeller im Schlussdrittel einbrachen und die Puschlaver noch mit einem 8:3-Sieg von dannen zogen.





3. Liga, Gruppe 2 Ostschweiz, die Schlussrangliste: 1. EHC Samedan 14 Spiele/39 Punkte; 2. HC Zernez 14/35; 3. HC Poschiavo 14/34; 4. HC Silvaplana-Sils 14/18; 5. Hockey Bregaglia 14/16; 6. HC Albula 14/14; 7. SC Celerina 14/12; 8. CdH La Plaiv 14/0.





Die besten Skorer: 1. Marino Denoth (Zernez) 19 Tore/17 Assists/36 Punkte; 2. Leonardo Lanfranchi (Poschiavo) 19/15/34; 3. Nicola Roganti (Bregaglia) 16/13/29; 4. Fabrice Dias (Zernez) 14/15/29; 5. Marcello Raselli (Poschiavo) 19/7/26; 6. Tiziano Crameri (Poschiavo) 9/15/24.

Autor: Stephan Kiener