Mehrere Hundert begeisterte einheimische Fans sowie die Musikgesellschaft Samnaun versammelten sich am vergangenen Samstagnachmittag in Samnaun Dorf zu einem spontanen Empfang, um ihren WM-Helden zu feiern. Die Begeisterung über seine herausragenden Leistungen zeigt sich auch in einem Gratulationsplakat, das nun am Taleingang bei der Sennerei über der Strasse hängt und Thomas Tumler zu seinem Erfolg beglückwünscht.





Erfolg mit Ansage

Nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen war Thomas Tumler in der vergangenen Saison einer der Aufsteiger des Winters. Diesen Erfolg wollte er in der neuen Saison bestätigen – mit Erfolg. Dass Tumler das Potenzial für den ganz grossen Coup hatte und sich in einer ausgezeichneten Form befand, bestätigte laut einer Blick-Reportage auch Riesenslalom-Cheftrainer Helmut Krug vor den Rennen. Umso schöner ist nun dieser Triumph und die Möglichkeit, ihn mit allen zu teilen, die mitgefiebert haben: «Es ist eine riesige Genugtuung, nach den schwierigen Jahren mit Rückschlägen gleich mit zwei Silbermedaillen aus Saalbach heimzukehren. Der herzliche Empfang der Samnauner Bevölkerung hat mich überwältigt», freut sich Thomas Tumler.





Besonders stolz auf diese Erfolge zeigen sich auch der Gemeindepräsident Daniel Högger und Bernhard Aeschbacher, Tourismusdirektor der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair, die Thomas Tumler seit dieser Saison als Co-Kopfsponsor unterstützen.

«Die gesamte Gemeinde freut sich über die Erfolge von Thomas Tumler», zeigt sich Daniel Högger in Feierlaune. «Wir hoffen, dass er noch lange nicht zurücktritt und weitere Erfolge feiern kann.»





Auch Bernhard Aeschbacher ist hocherfreut: «Wir sind stolz auf die Erfolge von Thomas Tumler und gratulieren ihm von ganzem Herzen. Es war Thomas Tumlers Idee, dass wir als Tourismusregion Samnaun mit ihm ein Co-Kopfsponsoring abschliessen könnten. Wir haben zugesagt und freuen uns riesig, dass Thomas Tumler nun nach dem Weltcup-Sieg in Beaver Creek im vergangenen Dezember gleich Doppel-Vize-Weltmeister in Saalbach wurde.»

Medienmitteilung TESSVM