Das Konzert begann mit dem Egerländer Musikanten Marsch von Ernst Mosch. Eine Hommage und Aner­kennung an den deutschen Musiker, Komponisten und Dirigenten, dessen Einfluss in der Blasmusik weiterhin präsent ist. Die Nostalgie-Polka von Julian Zörfusz zog die Zuhörer dann mit ihrem schwungvollen und gleichzeitig ruhigen Trio in ihren Bann. Wobei die Einsätze der jeweiligen Register zeitweilig schon fast dramatisch klangen.





Mit «Heimat voll Sonnenschein» von Markus Pöttschacher wurde eine heitere Atmosphäre in den Saal gebracht, gefolgt von «Die schönsten Jahre» von Armin Kofler. Beide Stücke erhielten gro­ssen Applaus vom Publikum. «Romantic Flowers», ein Solo für Tenorhorn und Flügelhorn von Mathias Rauch, war ein weiterer Höhepunkt des Abends. Ladina Nobs (Tenorhorn) und Philipp Ernst (Flügelhorn) zauberten eine harmonische und klangreine Darbietung in den Saal. Das Konzertprogramm umfasste eine Mischung aus Marsch, Polka und Walzer. Hervorzuheben sind der Marsch der Titanen von Michael Schiegg, die Polkas Böhmische Liebe von Mathias Rauch, Hinter der Garage von Jaroslav Jankovec und einige andere. Auch der Olympia Marsch von Jaroslav Labsky und die Amsel Polka von Jaromir Vejvoda, zeigten die Schönheit der böhmischen Blasmusik.





Eine Überraschung für alle war der Gesangsteil der Polka von Gerald Weinkopf. «Bis bald, auf Wiedersehen» wurde erstmals auf Romanisch in Silvaplana aufgeführt, was sehr gut ankam.