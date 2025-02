Am erfolgreichsten war dabei Nina Cantieni, sie holte am European Youth Olympic Festival gleich drei Medaillen. Sie gewann Gold im Sprint, und zwar alle Läufe sowie Bronze über fünf Kilometer Klassisch und in der Mixed-Staffel. Zudem lief sie über 7,5 Kilometer in freier Technik auf den starken 9. Rang. Auch Jonas Bärfuss und Tim Marti zeigten ausgezeichnete Leistungen und vertraten die Gemeinde Samedan sowie den Skiclub Piz Ot mit ihrem Einsatz und Ehrgeiz.





Eine Woche zuvor waren Niclas Steiger, Maurin Egger und Robin Bläsi an der Junioren- und U23-Weltmeister­schaft im Einsatz. Dabei erreichten sowohl Steiger als auch Egger im Sprint jeweils die Viertelfinals. Mitte dieser Woche wurden die sechs Athletinnen und Athleten von ihrem Skiclub empfangen und von Gemeindepräsident Gian Peter Niggli geehrt. (Einges.)