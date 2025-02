Den Unterschied schufen die Gastgeber im letzten Drittel. Das Startdrittel endete torlos, ehe im zweiten Abschnitt sechs Treffer zum 3:3 nach 40 Minuten fielen. Die Gäste gingen zu Beginn des Schlussabschnittes noch 4:3 in Führung, ehe Hockey Grischun Sud die Partie noch drehte. Die Tore für HGS erzielten Livio Beck (3), Mattia Püntener (2), Mattia Marco Cadisch und Nico Florin. Die nächste Masterround-Partie spielt HGS am Sonntag, 2. März um 17.00 Uhr in der Eishalle Gurlaina Scuol gegen den Glarner EC. Dieser verlor zum Auftakt der Quali-Masterround Ostschweiz auswärts beim EHC Uzwil mit 0:2 Toren. Die U17 von Hockey Grischun Sud hat sich am Wochenende mit zwei klaren Auswärtssiegen endgültig den Gruppensieg gesichert und kann nun zur Masterround Ostschweiz gegen Uzwil, den ZSC Lions und HC Prättigau-Herrschaft antreten. In den letzten Qualispielen siegte Hockey Grischun Sud am Samstag auswärts beim Tabellenzweiten Uzwil mit 6:3 Toren und am Sonntag lautete das Resultat beim Gastspiel in Illnau-Effretikon 6:1 für die Engadiner. (skr)