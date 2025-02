Daspö 30 ons «diabolics»

Ils Diabolics da la Val Müstair han concertà in sonda in occasiun dad Events Scuol insembel cun Megawatt ed ils «Bünzlikrachers» a Scuol. Las chanzuns rumantschas sun restadas las medemmas, be ils chavels dals musicants sun intant ün pa plü grischs.