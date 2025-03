Schellen-Ursli kommt bald wieder – als Oper

Ab Mitte Juni wird im Rahmen des Festivals Opera Engiadina die Familienoper «Schellen-Ursli» in der Fassung des Komponisten Marius Felix Lange aufgeführt. Die insgesamt sieben Aufführungen kommen in zwei Fassungen, in Putèr und Vallader, auf die Bühne. Mit dabei sind auch einheimische Jugendliche.