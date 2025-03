Die Pontresinerin Fabienne Alder sicherte sich den Sieg bei den Frauen und teilte sich das Podest mit einer weiteren Ober­engadinerin.

Die vier Jahre jüngere und frisch gebackene EYOF-Siegerin Nina Cantieni schaffte als Dritte ebenfalls den Sprung aufs Podest und bewies, dass auch in der Frauen-Kategorie mit ihr zu rechnen ist. Lina Bundi sicherte sich Platz zwei. Bei den Männern verpasste Niclas Steiger den Tagessieg am Samstag um einen Wimpernschlag. Mit nur acht Zehntel Rückstand resultierte für Steiger über die 10-Kilometer klassisch der zweite Platz. Bei den U20 schafften es zwei weitere Engadiner aufs Podest, Isai Näff lief mit knapp 40-Sekunden Rückstand als Zweiter über die Ziellinie. Nach einem schwierigen Saisonstart überzeugte Marchet Nesa aus Scuol gleich dahinter mit einer guten Leistung und wurde Dritter. Bei den Männern U18 wurde Jonas Bärfuss am Samstag mit knapp zehn Sekunden Rückstand Zweiter. Auch beim Einzelstart über die zehn Kilometer in der freien Technik am Sonntag ging der Sieg bei den Frauen an Fabienne Alder aus Pontresina. Bei den Männern gelang Niclas Steiger die Wiedergutmachung vom knapp verpassten Sieg am Vortag: Mit über einer halben Minute Vorsprung war er in der freien Technik diskussionslos der Schnellste. Für den Doppelsieg bei den Frauen U18 am Sonntag sorgten die Siegerin Nina Cantieni und Lina Bundi als Zweite. Bei den Männern U20 sicherte sich Isai Näff den Sieg, Maximilian Alexander Wanger komplettierte das Podest als Dritter.

Autorin: Fabaina Wieser