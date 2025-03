Schlussendlich hatten sie aber gegen Masterround-Sieger EHC Flims mit seinen zahlreichen ehemaligen höherklassigen Spielern keine Chance. So verlor der EHC Samedan am Sonntagnachmittag im Sportcenter Prau la Selva in Flims gleich mit 2:12 Toren. Die Einheimischen führten bereits nach fünf Minuten mit 3:0 und bauten die Führung sukzessive aus. Luca Niggli und Beda Biert erzielten die beiden Treffer für die Samedner zum zwischenzeitlichen 5:1 und 5:2. Nicht weniger als 16 Tore gab es beim Spiel zwischen dem HC Pregassona Ceresio Red Fox und dem HC Zernez in der Corner Arena in Porza zu bestaunen. 9:7 (5:3, 2:1, 2:3) siegten die Tessiner schlussendlich. Die Tore für die Zernezer erzielten Marino Denoth (3), Moritz Andri Ganzoni (2), Duosch Bezzola und Livio Wieser. Bei den Gastgebern war der ehemalige St. Moritzer Spieler Davide Bossi mit drei Toren erfolgreichster Skorer. (skr)





3. Liga, Ostschweiz, Masterround B, die Schlussrangliste:

1. EHC Flims 3 Spiele/9 Punkte; 2. HC Zernez 3/3 (15:17 Tore); 3. HC Pregassona Ceresio Red Fox 3/3 (10:18); 4. EHC Samedan 3/3 (9:17).