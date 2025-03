Die Schweizer gingen bereits mit einer Dreifachführung in den zweiten Lauf des Riesenslaloms in Hafjell; Meillard lag bei Halbzeit knapp vor Tumler und drei Zehntel vor Odermatt. Am Ende holte sich der Neuenburger 14 respektive 23 Hundertstel vor seinen Landsmännern seinen dritten Weltcupsieg im Riesenslalom und den fünften insgesamt. Der zuvor einzige Schweizer Dreifachtriumph im Riesenslalom der Männer datierte von 1983, als Pirmin Zurbriggen in Adelboden vor Max Julen und Jacques Lüthy gewonnen hatte.



Marco Odermatt profitierte im Kampf um die kleine Kristallkugel vom mageren Abschneiden des Norwegers Henrik Kristoffersen. Der letzte ernsthaft verbliebene Konkurrent des Nidwaldners im Riesenslalom-Weltcup bekundete zwei Wochen nach dem Sieg in Kranjska Gora Materialprobleme und musste sich mit Platz 16 begnügen, nachdem er schon nach dem ersten Lauf als Fünfzehnter weit im Hintertreffen gewesen war.



Neben den Disziplinensiegen im Super-G und im Riesenslalom hat Odermatt fünf Rennen vor Schluss auch den Gesamtweltcup rechnerisch auf sicher. Drei Kristallkugeln sind damit im Trockenen, die vierte kann Odermatt am nächsten Samstag beim Finale in Sun Valley in der Abfahrt perfekt machen. Komfortable 83 Punkte beträgt dort sein Vorsprung auf Franjo von Allmen.



Medienmitteilung Swiss Ski