Freestyle-WM eröffnet

Mehrere hundert Personen haben am Mittwochabend bei der alten Olympiaschanze in St. Moritz die Eröffnungsfeier der Freestyle-WM verfolgt. Noch bis am 30. März kämpfen rund 1500 Athletinnen aus 50 Nationen in 17 Disziplinen um 30 Medaillensätze.