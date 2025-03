Viele starke Einzelleistungen sowie die Teamleistung machten das Rennen um den Gesamtsieg spannend. Besonders die jungen Talente in allen Kategorien überzeugten mit Mut und Technik. Die jüngsten Rennfahrer zeigten, dass die Zukunft des Skisports im Engadin vielversprechend aussieht. Besonders beeindruckend waren Teamleistungen, die vereinsübergreifende Organisationen und das Zusammenspiel aller Clubs.





Die Gewinner der Gesamtwertung des Engadin Ski Cups 2025: In der Kategorie Mädchen U9 war Camilla Battaglia eine Klasse für sich. Mit ihrer aggressiven Fahrweise und präzisen Technik setzte sie sich souverän an die Spitze. Besonders in den technischen Disziplinen war sie unschlagbar. Bei den Knaben U9 gewann Sébastien Dudler. Der junge Athlet dominierte seine Altersklasse mit konstant starken Leistungen und beeindruckender Cleverness in der Kurssetzung.





In der Kategorie Mädchen U11 zeigte sich Fay Eggenberger als überragendes Skitalent mit einer perfekten Mischung aus Aggressivität und Kontrolle und liess der Konkurrenz keine Chance. Ihr Bruder Tom Eggenberger stand ihr in der Kategorie Knaben U11 in nichts nach. Mit explosiven Starts und eisiger Präzision auf harten Pisten fuhr er seinen Konkurrenten auf und davon.





Flurina Rauch sicherte sich in der Kategorie Mädchen U12 den Gesamtsieg durch ihr aussergewöhnliches Gespür für Tempo und Linienwahl. Ihr Mut und ihre Beständigkeit machten sie zur unangefochtenen Siegerin. Bei den Knaben U12 stach mit Max Eggenberger ein Talent für die Zukunft hervor. Er zeigte eine unglaubliche Konstanz und Rennhärte und bewies, dass er zu den besten Nachwuchsfahrern gehört.





In der Kategorie Mädchen U14 war Lavinia Crameri das Mass aller Dinge in ihrer Altersklasse. Mit exzellenter Technik und explosiven Fahrten sicherte sie sich souverän den Gesamtsieg. Bei den Knaben U14 zeigte sich Gian Reto Gammeter als echter Rennfahrer. Er kombinierte technische Präzision mit starkem Renninstinkt und setzte sich mit Vorsprung gegen die Konkurrenz durch.





In der Kategorie Mädchen U16 zeigte schliesslich Tina Krapf eine beeindruckende Mischung aus Mut und Fahrgefühl. Besonders bei schwierigen Bedingungen behielt sie die Nerven und wurde verdient Gesamtsiegerin. Bei den Knaben U16 gewann Elija Goldscheider die Kategorie mit souveränem Fahrstil und beeindruckender Konstanz. Besonders in engen Rennen bewies er seine Nervenstärke.





Der Engadin Ski Cup 2025 hat bewiesen, dass der Nachwuchsskisport im Engadin auf einen ansehnlichen Niveau betrieben wird. Freundschaft, sportliche Ehrgeiz und die gemeinsame Freude am Skifahren standen im Mittelpunkt eines unvergesslichen Winters.

Autor: Ivo Eggenberger