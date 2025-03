«Ich bin mit dem Schloss gross geworden»

Im Film «Nos Chastè» erzählt die Scuoler Regisseurin Susanna Fanzun die Geschichte «ihres» Schlosses Tarasp. Dieses wurde über drei Generationen von der Familie Fanzun verwaltet. Im Interview gibt sie Einblicke in ihre Jugend und Kindheit auf dem Schloss und auch in die Arbeit am Film.