Ein weiteres "Nein" zur Spitalintegration

Auch die Gemeindeversammlung von S-chanf hat am Mittwochabend konsultativ abgestimmt und die Integration des Spitals Oberengadin in das Kantonsspital Graubünden mit 44 zu 22 Stimmen abgelehnt. Das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung von S-chanf am 28. April an der Urne.