Kürzlich fand die jährliche Mitgliederversammlung (GV) des Vereins «insembel Engadin – Freiwilligenarbeit Oberengadin» statt. Der Verein schliesst das Jahr 2024 mit einer ausgeglichenen Rechnung ab und bedankt sich bei den Trägergemeinden der Region für die Finanzierungshilfe. Anlässlich der GV informierte der Präsident Othmar Lässer die Anwesenden über die zahlreichen Freiwilligeneinsätze, welche 2024 von «insembel» vermittelt werden konnten. So engagierten sich «insembel»-Freiwillige in bis zu 25 Einsätzen monatlich und über 320 Stunden pro Jahr zugunsten von Privatpersonen und Familien, Kulturinsti­tutionen wie auch Sportevents. Des Weiteren stellte der Präsident den Mitgliedern die neue Stelleninhaberin der Koordinationsstelle (25 % Pensum) Christine Bärfuss vor, welche per anfangs Mai die Nachfolge von Rosanna Beltracchi antritt. Rosanna Beltracchi vertrat den Verein seit dessen Gründung und leistet in den vergangenen drei Jahren wertvolle Aufbauarbeit. Sie wurde anlässlich der GV in Abwesenheit dankend verabschiedet. Auch im neuen Jahr wird sich «insembel» mit grossem Engagement der Weiterentwicklung der Freiwilligenarbeit widmen. Im Fokus stehen dabei der Ausbau, des Fahrdienstangebots, für welchen eine grosse Nachfrage besteht sowie der Verbesserung der Sichtbarkeit der Freiwilligenangebote und -nachfragen über die Vereinswebsite. Ebenfalls soll es 2025 gelingen, die Solidarität der Oberengadiner Gemeinden zu festigen, indem die noch fehlenden Gemeinden Sils und Celerina ebenfalls als solidarische Träger gewonnen werden können. (Einges.)