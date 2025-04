La co-presidenta Victoria Mosca ho preschanto sieu rapport annuel ed ho recapitulo insembel cun la co-presidenta Gianna Duschletta l’an passo. Intaunt cha l’an 2023 vaiva serro giò cun ün deficit extraordinari da var 28 000 francs, es sto il 2024 ün an da gestiun pü allegraivel per la UdG. Quel ho a la fin serro giò cun ün guadagn da gestiun da 6323 francs. Uschè ho l’UdG traunter oter pudieu fer cul Dun da Nadel e cun la Chesa Paterna guadagns allegraivels da passa 11 000 francs. La gestiun da la libraria i’l Chesin Manella percunter serra cun ün minus da passa 13 200 francs. Impü ho pel 2024 eir pudieu gnir amortiso il seguond terz dals drets pel dicziunari in l’otezza da 10 000 francs, cha l’UdG ho cumpro dal 2022 da Gion Tscharner. La radunanza ho appruvo il rendaquint dal 2024 sainza cuntravuschs.





La suprastanza ho eir do ün sguard süllas activiteds da l’uniun ladina chi sun planisedas per quist an. La sted es previsa üna collavuraziun cul festival da litteratura «Favella Bella» da la Chesa Planta e l’UdG saro darcho preschainta cun maisas da cudeschs als cuors intensivs a Samedan, Scuol e Segl. In november haun lö ils Dis da Litteratura a Domat, inua cha l’UdG preschantaro il Chalender Ladin da quist an. Ed eir in november es planiseda la sanda da vendita i’l Chesin Manella ed ün Poetry Slam Ladin.





Impü edescha l’UdG quist an insembel cul Parc Naziunel Svizzer il cudesch d’iffaunts «Üna gita sü Macun» da Robert Giacometti, e publichescha cun la Chesa Paterna «Ils trais ??? – Il muglin palantin» üna traducziun valladra da Patrizia Meng. (cdm/cam)