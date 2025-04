Precis 50 dis davo Pasqua ha lö Tschinquaisma. Quist on nu cumpara a Tschinquaisma be il Spiert Sonch, a Scuol vain derasà la sonda da Tschinquaisma eir il spiert da la musica boema. Als 7 gün ha nempe lö il prüm Festival dals Nanins a Scuol. Quist festival es ün inscunter da musica instrumentala per giuven e vegl cul böt da dar a fuormaziuns e societats da musica plü pitschnas üna plattafuorma per s’inscuntrar. Quia nu’s tratta d’üna concurrenza da musica, dimpersè simpla- maing d’ün flot inscunter per celebrar la cumpagnia e la musica. Il böt dals organisaturs es eir d’inchantar la giuventüna per musica da la Boemia tradiziunala e listess moderna.





14 fuormaziuns as preschaintan

Al Festival dals Nanins vegnan insembel 14 musicas e fuormaziuns da tuot la regiun e sur ils cunfins oura. L’arran- dschamaint cumainza a las 11.00 illa tenda da festa a Gurlaina e düra fin aint pella not. Mincha gruppa as preschainta tanter 30 e 45 minuts. La saira han lura lö concerts da fuormaziuns plü cuntschaintas chi s’han eir fingià partecipadas al grond «Woodstock der Blasmusik» in Austria chi ha lö minch’on cun passa 80 000 visitaduras e visitadurs.





Tantas visitaduras e visitadurs nu vegnan spettats a Tschinquaisma a Scuol. La tenda a Gurlaina varà plazza per var 500 persunas. Da la partida al prüm Festival dals Nanins sun: la Fihuspa da la Svizra Orientala sco vice-champiuna svizra illa plü ota categoria da chapellas da musica, la gruppa Oberwind dal Vnuost, Grenzenlos, il Alpina Quintett, la chapella Blazenka, 1 Prosit da Tschlin, ils 7 Nanins da Scuol, la Rümli Gäng dad Ardez/Ftan, 4Bääm dal Partens, Ftan Brass e las societats da musica dad Ardez, Tarasp, Susch ed Aurora Sta. Maria/Valchava.





Ils «Utschels da la not» tuornan

Organisà vain il Festival dals Nanins dals 7 Nanins. Quista gruppa es naschüda avant duos on e mez per ün cuort concertin in occasiun da «Viva la musica» illa Büvetta a Nairs. Quai chi d’eira previs plütost sco sketsch, ha svaglià il plaschair e la paschiun pro’ls musicants. Singuls musicants nu vaivan amo mai, oters daspö var 20 ons plü ingün instrumaint in man. Daspö quella jada s’inscuntran ils 7 Nanins regularmaing ed els pisseran pro differents arrandschamaints in Engiadina Bassa per buna glüna. In occasiun dal Festival dals Nanins preschainta ils 7 Nanins da Scuol eir la prüma jada lur prüma aigna chanzun chi’d es gnüda scritta dal cuntschaint cumponist grischun Flavio Bundi.





Inavo sül palc tuornan pel Festival dals Nanins eir ils musicants da l’Alpina Quintet. Quists «Utschels da la not» fan fingià passa 50 ons musica insembel. Natüralmaing es eir la cuntschainta chapella Blanzenka preschainta a Scuol, sco eir ils «1 Prosit» da Tschlin. Culla Rümli Gäng dad Ardez/Ftan survain eir la giuventüna üna plattafuorma da concert. (cdm/pl)