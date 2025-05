Am «End der Welt» starten grosse Spitzensportkarrieren

In Magglingen wird trainiert und geträumt. Trainiert, um sich auf eine Karriere im Leistungssport vorzubereiten. Geträumt von der Teilnahme an Grossanlässen wie Olympia. Die EP/PL hat in der Talentschmiede auch Engadiner und Engadinerinnen getroffen.