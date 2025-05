Medienmitteilung Im neuen Kultur InfoPoint in Stampa stehen die Menschen des Bergells im Mittelpunkt: Am 30. Mai von 16.30 bis 19.00 Uhr wird der eigens dafür umgebaute historische Stall feierlich eröffnet. Mit dem Umzug aus dem alten Patrizierhaus erhält das Projekt einen dauerhaften, offenen Ort, an dem die Geschichten, Traditionen und das Alltagsleben der Bergellerinnen und Bergeller lebendig werden. Die Ausstellungen geben den Stimmen des Tals Raum: Im Erdge­schoss lädt «Die Bergeller – i bargaiot: wer kommt, wer geht, wer bleibt» dazu ein, Persönlichkeiten aus Handel, Handwerk, Kultur, Kunst und Politik kennenzulernen. In bewegenden Filmporträts berichten sie von ihren Lebenswegen und ihrer Verbundenheit mit dem Bergell. Die Sammlung wächst jedes Jahr und spiegelt die Vielfalt und Dynamik der Region wider. Im Obergeschoss feiert die neue Ausstellung «Zu Tisch im Bergtal» Premiere. Hier stehen jene Personen im Mittelpunkt, die regionale Lebensmittel sammeln, herstellen und verarbeiten. In eindrucksvollen Filmen erzählen sie, wie Tradition und Innovation in der Bergeller Esskultur zusammenfinden. Die Ausstellung lädt Gross und Klein zum Entdecken und Staunen ein. Der Eintritt ist frei, der Kultur InfoPoint ist täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.





Verein Kultur InfoPoint