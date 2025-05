«Tuots crajan adüna ch’eu saja il president dad RTR»

I vegn serius cull’iniziativa «200 francs bastan». Quella pudess metter sül cheu il program da la SRG SSR. La votaziun es previsibelmaing in ün on. Quista sonda salva l’uniun portadra dad RTR – la SRG.R – sia radunanza generala a Sent. E quella as prepara sülla votaziun naziunala.