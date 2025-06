Mit Erich‘s Brocki geht eine Ära zu Ende

Alles muss raus! Wenn diese Worte auf einem Plakat prangen, wird ein Geschäft aufgelöst. Dieses Wochenende findet der grosse Ausverkauf in Erich Jägers Brocki in Vulpera statt. In dieser Brockenstube steckt ein ganzes Leben.