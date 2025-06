Solothurner Literaturtage – mehrsprachig unterwegs

Mehrsprachigkeit und bewegte Sprache waren Thema an den Solothurner Literaturtagen. Rätoromanisch spielte dabei keine Nebenrolle. Ihr Buch ist auf Rätoromanisch erschienen, aber der Saal des Kino Palace in Solothurn ist so voll, als sässe fast ganz Guarda dort.