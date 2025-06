Das kommende Wochenende beginnt für die Musikschule Oberengadin am Donnerstag mit einem musikalischen Paukenschlag: Die feinfühlige, dichtende Wölfin Wolfine hat genug von ihrem schlechten Ruf und lädt gemeinsam mit dem Blechbläser-Ensemble Bozen Brass zu einem besonderen Konzert. Das 50-minütige Musiktheaterstück richtet sich vor allem an ein junges Publikum, Schulklassen und Familien und verspricht ein fantasievolles Erlebnis voller Musik, Humor und Überraschungen zu werden.

Dabei werden bekannte Märchen wie «Rotkäppchen», «Die drei kleinen Schweinchen», «Peter und der Wolf» oder «Die sieben Geisslein» auf den Kopf gestellt. Kein Märchen bleibt, wie es einmal war. Die charmante Erzählerin Wolfine mit der sanften Seele stellt kluge Fragen: Was ist Wahrheit, und was ist nur gut erfunden? Damit regt sie nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Mitlachen und Miträtseln an. So entsteht eine bunte Klangwelt, die Klassik, Pop und Volksmusik vereint. Von Sergej Prokofjews sinfonischer Erzählung bis zu Michael Jacksons Billie Jean und dem stimmungsvollen bayerischen Abendsegen bietet das Konzert eine aussergewöhnliche Musikvielfalt.

«Es freut mich ungemein und macht mich auch stolz, dass wir mit Veronika Prünster und Evelyn Mair dieses Projekt ins Leben rufen konnten», sagt Ludwig Wilhalm, der musikalische Leiter der Musikschule Oberengadin. «Mit Wolfine setzen wir einen kreativen und mitreissenden Auftakt für ein unvergessliches Musikwochenende, denn gleich im Anschluss geht es musikalisch und tänzerisch weiter», freut er sich. Die erste Aufführung von Wolfine findet am kommenden Donnerstag um 9.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Celerina statt, am Nachmittag wird das Theaterstück um 14.00 Uhr in der sela cumünela in Scuol aufgeführt.

Am Freitagabend um 19.00 Uhr lädt die Musikschule zum Jahresabschlusskonzert ins Rondo nach Pontresina ein. Hier präsentieren Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen ihr Können. «Das Ensemblekonzert ist einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Musikschule und zieht stets zahlreiche Besucherinnen und Besucher an» sagt die Co- Schulleiterin Elisabetta Ramensperger-Prati.

Am Samstag schliesslich folgt der beliebte Musik- und Ballettschultag. Ab 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr können in der Academia in Samedan Kinder, Jugendliche und interessierte Erwachsene eine Vielzahl von Instrumenten, unter Anleitung einer Fachperson, ausprobiert werden. «Ob Geige, Schlagzeug, Querflöte oder Schwyzerörgeli, hier darf nach Herzenslust experimentiert werden»,sagt der Musikalische Leiter. Und auch die Welt des Tanzes steht offen: In der grossen Turnhalle der Academia findet ein offener Ballettunterricht statt, bei dem sich Interessierte selbst an Pirouetten und Pliés versuchen können.





info: www.musikschule-oberengadin.ch/