La porta cun scrit sü «Koller’s Kaffiirümli» es serrada. Dadaint as doda musica. L’üsch as driva be planet e la musica d’orgelin vain adüna plü dad ota. Simon Koller e Severin Tönett sezzan dasper la maisa e sunan l’orgelin da man svizzer, Anna Carpanetti es in pè e tira e stumpla l’archet sur ils chantins dal gïun. Lur paschiun pella musica populara es resentibla. Daspö trais ons sunan ils trais giuvnots insembel. Il prüm cun trais ogelins svizzers, intant pissera Anna cul gïun pella fundamainta musicala. Notas nu’s vezza ingünas. Las melodias sun aint il cheu, respectivamaing aint illa dainta. «I nu’s das-cha stübgiar massa bler, simplamaing laschar ir la dainta», disch Simon Koller. Però da rivar da sunar infra be trais ons üna trentina da chanzuns ourdadoura nun ha da chefar be cun talent, dimpersè cun blera lavur e bleras uras d’exercizi. Quists strapatschs nu’s vezza pro’ls trais giuvnots da 16 e 17 ons. Els han simplamaing plaschair e sunan a tuot pudair.





«Rümli Gäng» sco la «Stubete Gäng»

Avant lur prüm concertin pro üna festina da famiglia hana stübgià vi dal nom per lur gruppa. Cha quai dess esser üna «Gäng» – sco lur idols da la «Stubete Gäng». Che füss insomma stat plü dastrusch co la «Rümli Gäng»? Quai as referischa nempe a lur local da prova chi’d es il listess mumaint eir il local da cafè in stalla da la pauraria da la famiglia Koller ad Ardez. Dit e fat.





Intant ha la «Rümli Gäng» gnü plüs concerts impustüt in Engiadina e lur repertori tradiziunal e modern pissera dapertuot per bun’atmosfera. Avant duos eivnas han Anna, Simon e Severin eir sunà la prüma jada dadour l’Engiadina, nempe in occasiun da la festa da la Landi a Landquart. Cun quai nun es lur program da quista stà amo a fin. La «Rümli Gäng» as preschainta eir in sonda in occasiun dal Festival dals Nanins a Scuol. E sche’ls restan insembel e te- gnan la paschiun pella musica populara, schi’s dodaraja in avegnir amo bler da la «Rümli Gäng» da Ftan ed Ardez. «Nos böt füss da pudair sunar üna jada per l’emischiun «Potzmusig da Nicolas Senn», quinta Simon Koller. Lur giuvens collegas dal Partenz han fingià ragiunt quist böt. Quai demuossa dal rest cha l’orgelin a man svizzer ha surgni darcheu svung e cha blers giuvens han plaschair da sunar quist instrumaint tradiziunal.





Pisserar per bun’atmosfera

Il Festival dals Nanins es vairamaing üna festa da musica instrumentala cun fuormaziuns pitschnas. In tuot 14 fuormaziuns e societats da musica da la regiun ed eir da sur ils cunfins da l’Engiadina piglian part a quist inscunter da musicantas e musicants. Eir scha la «Rümli Gäng» nun es üna fuormaziun da musica instrumentala, d’eira pels organisaturs dal festival da prüma innan evidaint cha la «Rümli Gäng» sto eir esser da la partida. «Ils trais giuvens fan buna musica e pisseran per üna bun’atmosfera. Quai plascha a la glieud», disch Orlando Bass, l’iniziant dal Festival dals Nanins.





Anna Carpanetti, Simon Koller e Severin Tönett sun definitivamaing ils plü giuvens musicists chi’s preschaintan als Festival dals Nanins. Ed ingio chi dà ils plü giuvens, daja evidaintamaing eir ils plü vegls. Quai sun quista jada definitivamaing ils tschinch «Utschels da la not» – forsa na propcha a reguard l’età dals musicists, ma garanti a reguard l’experienza sül palc.





Grond’experienza e success

Daspö 54 ons daja l’Alpina Quintett ed ils musicists Reto Mayer, Robert Demonti, Ernest Vital ed ils duos frars Domenic ed Otto Davaz han gnü grond success sün differents palcs in Svizra ed a l’ester. Plüssas jadas hana fingià miss lur instrumaints sün palantschin. Ed adüna darcheu tils tut nanprò, fat giò la puolvra e sunà sco schi nu füssan mai stats davent. L’ultim grond concert ha gnü l’Alpina Quintett in occasiun da la prüma EBexpo in Engiadina Bassa dal 2013. Uossa – dudesch ons plü tard – tuornan «ils Asens da Sent» e contuorns cun «Neglas cotschnas» e «Plaininpigna e micluns» sül medem palc in occasiun dal Festival dals Nanins. «Nus eschan gnüts dumandats scha lain tour part e nu vain pudü dir da na», quinta Reto Mayer e seis collegas dürant üna prouva. Las ambiziuns sun amo adüna quia ed els gliman vi da mincha detagl.





Melodias cuntschaintas per minchün