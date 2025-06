Am 5. Oktober beginnt die Eishockeymeisterschaft der 2. Liga mit dem EHC St. Moritz. Die Oberengadi­ner spielen, wie der CdH Engiadina, in der Gruppe 1 Ostschweiz. Diesmal sind es nur neun Mannschaften in der Gruppe, was 16 Vorrundenspiele pro Team ergibt. Der Erstklassierte ist anschliessend direkt für den Play-off-Halbfinal qualifiziert, die Klubs auf den Rängen zwei bis sieben bestreiten Playoff-Viertelfinals (Best of Three). Die Acht- und Neuntplatzierten werden die Relegationsrunde bestreiten. Nicht mehr dabei ist in der 2. Liga der SC Küssnacht am Rigi, der zwar den Ostschweizer Final verloren hat; aber weil Sieger Küsnacht ZH auf den Aufstieg verzichtet, können die Innerschweizer in die 1. Liga promovieren. Neu in der «Engadiner»-Gruppe 1 ist die zweite Mannschaft der SC Rapperswil-Jona-Lakers als Aufsteiger aus der 3. Liga.





Mit dem bisherigen Sommertraining ist Coach Alexander Aufderklamm «zufrieden». Er wird ein nochmals verjüngtes Team betreuen können, wohl zusammen mit dem Nachfolger von Reto Kobach. Dieser soll in diesen Tagen bekannt gegeben werden. Auf Spielerseite ist bisher einer der gewünschten Neuzuzüge sicher, es ist Simone Capelli vom HC Ascona (2. Liga). Für einen weiteren Zuzüger fehlt noch die Arbeitsstelle, ein bis zwei weitere Neue sind noch nicht definitiv klar. Im Kader der ersten Mannschaft gibt es einen Abgang, Noah Arquint ist aufgrund der beruflichen Belastung aus der ersten Mannschaft zurückgetreten. Kürzer treten wird Nicolas Ducoli, der künftig mit einer B-Lizenz für Notfälle zur Verfügung stehen wird. Im weiteren wird das Kader der ersten Mannschaft erneut mit drei eigenen Nachwuchsspielern aufgefüllt. Die letztes Jahr schon zum Einsatz gekommenen Junioren haben inzwischen eine 2.-Liga-Saison in den Beinen, und mit dieser Erfahrung erwarten die Verantwortlichen eine Leistungssteige­rung.





Im Hinblick auf die Meisterschaft bestreitet der EHC St. Moritz im August und September vier bis fünf Vorbereitungspartien. Am 9. August beim EHC Lenzerheide-Valbella, am 17. August in Grüsch gegen den Glarner EC, am 14. September bei Dornbirn (Vorarlberg) und am 20. September noch einmal beim Glarner EC, diesmal in Glarus. Eine weiteres Testspiel ist in Planung, aber noch nicht fix. (skr)