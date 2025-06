Die zuständige Vertreterin aus dem Gemeindevorstand, Monica Günthard, verwies auf die Leistungen der beiden Sportlerinnen.

Skirennfahrerin Vanessa Kasper hat sich – verletzungsbedingt – einmal mehr zurückkämpfen müssen. Nachdem sie im Frühjahr 2024 ihren Kaderstatus bei Swiss-Ski nach neun Jahren verloren hatte, bestritt sie die vergangene Saison in einem privat organisierten Team. «Das hat viele Nerven gebraucht, war eine grosse Herausforderung, ist am Schluss resultatmässig aber sehr gut aufgegangen», sagte Kasper. Sie durfte regelmässig im Weltcup starten, erzielte mit einem 18. Rang ihr Bestresultat und wurde Gesamtzweite in der Disziplin Riesenslalom im Europacup. Als Belohnung wurde sie im Frühjahr wieder ins Swiss-Ski-Kader aufgenommen und hat für die kommende Saison einen Fixstartplatz im Weltcup.





Sara Schmied hat in der vergangenen Saison den Junioren-WM-Titel auf der Heimbahn, dem Olympia Bobrun St. Moritz–Celerina, geholt und wurde anlässlich der Bündner Sportnacht kürzlich zur Newcomerin des Jahres gekürt. «Dieser WM-Titel bei der U20 praktisch vor der Haustüre hat mir sehr viel bedeutet», sagte Schmied, die sich zurzeit in der Spitzensport-RS befindet. Beide Sportlerinnen liebäugeln für die nächste Saison mit einer Qualifikation für die Olympischen Winterspiele Mailand–Cortina d’Ampezzo. «Ein Celeriner Doppelpack bei Olympia wäre doch toll», sagte Schmied.





«Die Auszeichnung durch die Gemeinde Celerina bedeutet mir sehr viel, das ist eine grosse Ehre und gibt mir mega Motivation, weiter zu trainieren um Erfolge zu feiern», sagte Schmied gegenüber der EP/PL. Für Vanessa Kasper war es nicht die erste solche Auszeichnung durch die Gemeinde. «Trotzdem habe ich mich sehr gefreut, und es ist mir eine sehr grosse Ehre», so Kasper, die mitten in den Vorbereitungen für die kommende Weltcupsaison steht. Das bedeutet viel Konditionstraining, viele Stunden im Kraftraum und schon bald den ersten Schneekontakt auf dem Gletscher zusammen mit dem Team.



Autor und Foto: Reto Stifel